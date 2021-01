9h10 - A 'Sky Sport Itália', avança que o Inter não recebeu qualquer proposta oficial por Christian Eriksen apesar de já ter dito que o jogador está no mercado.





9h03 - O lateral-esquerdoestá muito perto de ser oficializado como reforço doaté ao final desta temporada. As negociações estão praticamente concluídas e tudo indica que o defesa, de 25 anos, vai chegar à Mata Real a título de empréstimo dos franceses do Guingamp.8h50 -querno PSG no próximo verão, avança o 'Daily Express' que avalia o negócio em 75 milhões de euros.8h41 -e a saída já não passa pela cabeça do médio alemão, o que pode acabar por hipotecar a chegada deà Luz.8h31 - Caso o Benfica consiga antecipar para este mês a contratação depode ter uma palavra a dizer... se assim entender. Isto porque os bracarenses t êm direito de preferência pelo avançado do Marítimo.8h26 - O guarda-redes japonês(ex-Kashiwa Reysol), que assinou pelopor duas épocas e meia, é apresentado hoje. Trata-se do quarto reforço de inverno, depois do extremo Salmani, do médio Ewerton e do avançado Bruno Moreira, e irá discutir a defesa da baliza dos alvinegros com Samuel (o titular desde o início da época) e Ricardo Ferreira.8h25 -não quer ser emprestado ao, preferindo continuar a jogar na Europa, avançou ontem o portal japonês Football Zone. Assim sendo, o empréstimo com cláusula de compra de 40 M€ acordado entre clubes cairá por terra. De resto,também foi ontem associado ao Milan, de Itália.8h10 - O está interessado em, médio do Ascoli (Serie B italiana). Desde outubro, o jovem futebolista cumpre um período de empréstimo ao serviço do Potenza, emblema do terceiro escalão transalpino.8h03 - Rubilio Castillo é alvo do Alajuelense neste mercado de janeiro. O emblema da Costa Rica, segundo a imprensa local, pretende receber o avançado hondurenho por empréstimo, ele que tem estado ao serviço do Motagua, no seu país, por cedência do Tondela. Rubilio Castillo, de 29 anos, tem contrato com os beirões até 2022 e não faz parte dos planos do clube.8h01 - Cobiçado pelo Benfica,foi o homem do jogo ao marcar o primeiro golo do Marítimo e ao assinar a assistência para o segundo. O avançado mostrou assim que todas as movimentações do mercado não afetam a sua produção em campo Bom dia! Já cá estamos para acompanhar mais um dia de mercado. Acompanhe tudo ao minuto.