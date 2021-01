8h58 - Osama Rashid deverá fazer hoje, frente ao Famalicão, o último jogo com a camisola do Santa Clara. O médio iraquiano, de 29 anos, tem em mãos uma proposta do Rizespor, da Turquia, e tudo indica que irá mesmo deixar os Açores nos próximos dias. O capitão do Santa Clara, recorde-se, está em final de contrato e a transferência deverá ficar finalizada durante a próxima semana





8h43 -levou os fãs do à loucura ao dar uma pista sobre o futuro da sua carreira. Numa altura em que a imprensa inglesa avança que Özil chegou a acordo para rescindir com o Arsenal e rumar ao Fenerbahçe, o internacional alemão, de 32 anos, deixou nas redes sociais uma mensagem com uma ampulheta ao partilhar uma das publicações do clube turco.8h37 - O jornal 'The Telegraph' avança que o Manchester City está já a pensar no mercado do próximo verão, no qua está disposto a investir 250 mihões de euros por um avançado, um lateral-esquerdo e um médio defensivo.8h24 -e em definitivo, segundo Record apurou. O extremo argentino, de 26 anos, tem em mãos uma proposta para rumar à Major League Soccer e seguir a carreira nos Estados Unidos, ao serviço do New York City FC. O negócio poderá render pelo menos 8 milhões de euros, sendo possível que atinja os 10 M€ em relação a um futebolista que os encarnados contrataram por 5,6 milhões de euros (90 por cento do passe) ao Rosario Central, em setembro de 2015.8h20 -é um reforço assegurado pelo Sporting para a próxima temporada, mas o grande objetivo passa agora por garantir a sua integração imediata no plantel leonino. Com este propósito, sabe Record, os dirigentes do clube de Alvalade iniciaram nas últimas horas uma nova ronda de negociações com o Rio Ave, de forma a procurarem desbloquear a situação nos próximos dias, para que Matheus Reis possa juntar-se ao plantel de Rúben Amorim até ao final deste mês.8h10 -publicou ontem nas redes sociais uma fotografia de uma vitrina que exibia a camisola do Rijeka, clube que o catapultou para a Serie A italiana, mas o regresso a casa não faz, para já, parte dos planos do lateral-direito do8h01 -estão a ser desenvolvidos todos os esforços para assegurar, pelo menos, mais uma solução ofensiva a Rúben Amorim, mas a crise provocada pela pandemia está a complicar a situação. Para chegarem reforços será necessário realizar uma transferência e, segundo Record apurou, o jogador com maiores probabilidades de assegurar um significativo encaixe financeiro nesta fase éBom dia! Já vamos na segunda metade de janeiro e ainda não houve grandes 'bombas' de mercado embora os rumores sejam muitos. Siga aqui tudo ao minuto.