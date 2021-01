8h49: Sem espaço no Tottenham, de José Mourinho, Gedson deverá mudar de clube nesta janela e, entre ficar nos spurs, voltar ao Benfica ou rumar... ao Torino, o médio dá preferência à liga italiana, onde acredita que poderá ter mais chances de jogar até ao final da época.





8h45:, extremo dinamarquês de 22 anos, foi cedido peloaoaté 30 de junho8h40: Oquer segurar, a sua jovem pérola de 17 anos, com um megacontrato. Segundo o 'Bild', o médio vai renovar contrato com os bávaros em fevereiro, quando atingir a maioridade, até 2025 com um aumento de salário, tudo porque o Bayern quer afastar os 'tubarões' que já rodeiam Musiala, como- Oestá a negociar o empréstimo deaté ao final da época, apurou. O nosso jornal sabe que o emblema turco está em conversações com ono sentido de tentar garantir a cedência do jogador - Petit pode estar prestes a perder um dos centrais titulares perto do fecho de mercado. É queé alvo de muita cobiça e há várias propostas em cima da mesa , com ointeressado em fazer um encaixe significativocontinua a procurar colocação e oé, neste momento, o destino mais provável para o central argentino, que findou o empréstimo com os mexicanos doem dezembro últimoainda não conseguiu afirmar-se de águia ao peito e o seu ex-empresário justifica a quebra de rendimento desde a chegada ao Barcelona com a falta de humildade do jogador . Para Bruno Satin, esse é o grande problema do defesa-central de 21 anos, que desperta interesse em Itália, com a Lazio a juntar-se ao Parma na corrida a um empréstimo até final da época.Bom dia! Na 'ressaca' da Allianz Cup e em dia de eleições Presidenciais no nosso país, há muitos motivos para nos acompanhar ao longo do dia. E, quando falta pouco mais de uma semana para o fecho do mercado de transferências - encerra a 1 de fevereiro -, acompanhe a par e passo tudo o que se passa