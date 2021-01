10h06: O Wolverhampton acaba de oficializar a contratação de Willian José. O jogador chega à equipa de Nuno Espírito Santo cedido pela Real Sociedad até 30 de junho





9h15: O 'Daily Express' avança hoje que, defesa do, vê com bons olhos uma transferência para o9h11: Os problemas financeiros dopodem fazer com que orecupere, lateral marroquino que se transferiu esta época para Itália. O clube de milão ainda não pagou a primeira tranche dos 10 milhões acordados pela transferência e o 'Corriere dello Sport' escreve que as posições entre os dois clubes estão extremadas.9h05: quebrou ontem o silêncio sobre a sua situação no PSG não levantando, no entanto, o véu sobre se renova ou não o contrato: "Estou a falar com o clube e a refletir sobre o assunto. Se assinar é porque quero ficar muito tempo", afirmou8h40:acaba contrato com oe foi 'oferecido' aoe na mesma situação estará, segundo o 'Mundo Deportivo': o defesa dotambém ficará livre a 1 de julho e vários candidatos à presidência do emblema catalão estarão em negociações por ele- O futuro depode passar pela Alemanha. Segundo o portal especializado ‘Fussball Transfers’, o lateral-direito doestá no topo da lista de potenciais reforços do Colónia neste mercado de janeiro- Oestará a tentar a contratação de Chiquinho , neste caso por empréstimo até final da época.- Opede 2,5 milhões de euros por: SAD está a negociar com oum empréstimo com opção de compra é mais um dos casos que a SAD dotenta resolver nesta janela e, ao queapurou, tem no mercado turco uma forte possibilidade para dar continuidade à carreira.- Ocontinua muito ativo no recrutamento para as equipas jovens da Academia. Desta vez, os leões acabam de assinar contrato de formação com o avançado, proveniente dos MarialvasBom dia! A final da Allianz Cup é só mais logo (19H45) e até lá (e mesmo depois, claro está!) fique connosco e acompanhe a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional