9h44 - Georginio Wijnaldum, médio holandês do Liverpool, já pediu ao clube que clarifique a sua situação. O jogador termina contrato no final da época e não sabe se vai continuar.





9h42 - -Em Inglaterra garantem que olidera a corrida pela contratação de, jovem avançado dotambém estão interessados no jogador, de 18 anos.9h40 - A 'Sky' garante que otambém já mostrou junto dointeresse no empréstimo de. O jogador norueguês dos merengues está na mira doe de vários clubes espanhóis.9h37 -disse ao canal argentino 'TyC Sports' que vai esperar pelo dia 1 de fevereiro para decidir o que vai fazer a seguir. O defesa argentino do Manchester United, que termina contradto com os red devils no final desta época, já terá um princípio de acordo com o, mas vai aguardar para ver se algum clube europeu entretanto mostra interesse nos seus serviços.9h18 - Oestá interessado em, mas não tenciona subir a proposta já apresentada aona ordem dos 24,7 milhões de euros, segundo adianta o 'Daily Mail'.9h01 - Em final de contrato com o, o jovem internacional portuguêstem ganho nas últimas semanas interessados em solo europeu e, segundo a imprensa brasileira, esta quinta-feira chegou aos cariocas uma proposta de 1 milhão de euros dopelo passe do jogador. A ideia dos italianos seria garantir já o jogador, mas o problema é que o avançado de 19 anos prefere mudar-se para o, um clube com o qual já terá entendimento quanto a contrato a assinar. A única dúvida passa por saber quando é que essa mudança se processará: agora, com o pagamento de uma compensação ao Fluminense, ou no final da época, a custo zero.8h59 - Sem clube desde que deixou os chineses do, o brasileirosegue com o futuro em aberto e segundo o Globoesporte o mais recente interessado no ex-FC Porto é o8h31 -continua a ser um dos nomes mais desejados pelos tubarões e de Inglaterra chegam agora informações de que ose juntou à corrida pelo defesa do. De acordo com a notícia avançada, os bávaros estão dispostos a pagar os 42 milhões de euros da cláusula de rescisão, antecipando-se assim a Real Madrid, Man. United, Liverpool e Chelsea.8h29 - Antigo jogador do Benfica,chegou ontem à noite ae em breve será confirmado como reforço da equipa principal da cidade. Chegará por empréstimo doaté final da época.8h16 -quer deixar oeste mês, a título de empréstimo, para jogar mais, e o jornal 'As' escreve que aé um dos interessados no norueguês. Otambém tem os olhos postos no jogador dos merengues.8h14 - Em Itália fala-se no interesse doem, avançado argentino da- A SAD doestá recetiva a ouvir propostas por. Extremo é um ativo importante do clube, mas não é dado como intransferível. Saiba mais- Oestá interessado em garantir, jogador doque se encontra cedido aotinha a porta aberta para deixar o, mas o facto deter ficado sem as duas opções para a lateral esquerdae o canhoto dificilmente será negociado até ao fim do mês.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dis de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!