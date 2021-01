8h49 - O Valencia pode ser o destino de Patrick Cutrone, avançado italiano do Wolverhampton que na primeira metade da temporada esteve na Fiorentina. 'Recuperado' dessa cedência neste defeso, o avançado foi 'tapado' pela chegada de William José e a Liga espanhola pode ser o seu destino.





8h45 - Depois de ter estado na agenda dosurge agora muito próximo da. De acordo com a imprensa italiana, as negociações pelo médio doestão na fase final e o acordo por ser fechado em breve.8h37 - Sem espaço nofoi colocado pela imprensa italiana na rota do. De acordo com a informação vinda de Itália, o jogador macedónio terá sido oferecido num acordo de empréstimo até final da temporada, com cláusula de compra obrigatória de 2,5 milhões de euros.- A transferência depara o, clube turco treinado por Sá Pinto, está praticamente fechada . Neste momento, falta selar alguns detalhes, sendo expectável que o central dose mude a título de empréstimo.- O está a negociar as saídas de- Um dos passos decisivos para a iminente conclusão do negóciofoi o facto de os clubes,, terem acordado os prazos de pagamento para a transferência do jogador brasileiro . Os 15 milhões de euros pelos quais ficou fechada a transação serão pagos em três parcelas, a última das quais para liquidar em 2022.- O, do, que marcou sete golos neste Brasileirão. Segundo a imprensa brasileira, os açorianos pretendem o empréstimo do jogador de 23 anos até ao final da Liga NOS, com opção de compra.- A saída depara oera um dado praticamente garantido, mas Jorge Jesus decidiu travar a transferência do extremo . Além do argentino, tambémviu a iminente saída, no caso para a Turquia, ser 'bloqueada' - Continua incerto o futuro de. O jogador queria sair para Espanha, mas a SAD dotem outros planos e por agora o internacional equatoriano foi colocado a treinar com a equipa B , às ordens de Filipe Celikkaya.- As negociações referentes à transferência deentre oe o intensificaram-se nos últimos dias e o andamento das conversas, sabe, gera otimismo em Alvalade.- O médiovai jogar no até final da época , proveniente do- Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma jornada de acompanhamento do mercado de transferências. O dia será de muita animação dentro dos relvados por essa Europa fora, mas com o fecho da janela de inverno marcado para segunda-feira é provável que as próximas horas sejam bem intensas. Fique por aí para não perder nenhum detalhe!