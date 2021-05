Bom dia! Na 'ressaca' da emocionante final da Liga Europa, e no dia de concentração da Seleção Nacional, há muito mais para acompanhar no mundo do futebol, nomeadamente no que ao mercado de transferências diz respeito. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe, a par e passo, todas as movimentações aqui connosco ao longo do dia!



Ao Minuto há 49 min 09:20 Getafe oficializa novo treinador O Getafe anunciou a contrataçáo do treinador Míchel para as próximas duas temporadas. OFICIAL | El Getafe C.F. y José Miguel González "Míchel" han llegado a un acuerdo por las dos próximas temporadas.



¡Bienvenido de nuevo @MichelGonzalez! https://t.co/XXP0Mw4hgh pic.twitter.com/j8vdOLOlOv — Getafe C.F. (@GetafeCF) May 27, 2021 há 59 min 09:10 Quem sucede a Zidane? Em Madrid já se olha para o futuro e o 'As' escreve que já há algum tempo o clube prepara a sucessão de Zidane. Já falaram com Massimiliano Allegri e com Raúl. Só que em Itália a 'Gazzetta dello Sport' volta a sublinhar hoje que o futuro de Allegri estará cada vez mais próximo de passar pela Juventus ou Inter... há 1 horas 09:05 Damien da Silva no Lyon O central, de 33 anos e descendente de portugueses, abandona o Rennes e assina pelo Lyon até junho de 2023 há 1 horas 09:04 Emerson de regresso ao Barcelona O futuro de Emerson e Juan Miranda está prestes a definir-se, segundo a Marca: Barcelona e Betis estão a ultimar os contactos de forma a que o brasileiro regresse aos blaugrana e o espanhol passe, em definitivo para o Betis há 1 horas 09:01 João Pereira será adjunto na formação do Sporting Consumada a decisão de pendurar as botas, João Pereira será, como planeado, integrado na estrutura do futebol de formação do Sporting há 1 horas 08:59 Zidane já comunicou aos jogadores e à direção que vai deixar o Real Madrid

Zinedine Zidane está de saída do Real Madrid e o jornal 'As' adianta mesmo que o treinador francês comunicou a decisão ontem à direção e aos jogadores. O treinador francês fez questão de comunicar a decisão aos jogadores, por isso, depois de informar Florentino Pérez, enviou uma mensagem a cada um deles, informando-os da sua saída e agradecendo-lhes o compromisso que todos demonstraram enquanto trabalharam juntos. Saiba mais sobre os bastidores da saída do treinador há 1 horas 08:57 Luiz Phellype quer decisão sobre o futuro

O mercado no Brasil encerra já na próxima semana e, nesse sentido, Luiz Phellype espera por uma reunião com os responsáveis leoninos para decidir o seu futuro. há 1 horas 08:56 Samuel Lino é alvo do Sp. Braga para o ataque Samuel Lino é um dos alvos do Sp. Braga para a temporada 2021/22. Segundo apurou Record, o emblema arsenalista já deu a conhecer o seu interesse no jogador, dando início a contactos exploratórios. Até ao momento, os guerreiros não foram além da abordagem, mas irão sentar-se em breve a conversar com o Gil Vicente, a fim de compreender as pretensões dos galos. Saiba mais aqui há 1 horas 08:56 Mercado (muito) agitado ontem... Confira aqui tudo o que se passou no mercado de ontem, quarta-feira, 26 há 1 horas 08:53 Benfica quer acelerar vendas de jogadores

A prioridade da SAD encarnada é acelerar as vendas de jogadores, antes de avançar para as contratações. Os responsáveis do Benfica querem reduzir a massa salarial em 40 por cento, como Record adiantou na edição da última terça-feira, mas também ter liquidez para reforçar o plantel. Saiba mais aqui há 1 horas 08:52 Leonardo Jardim pretendido pelo Lille Ganhou a coroa e perdeu... a cara. Christophe Galtier, um dos principais rostos do sucesso do Lille, surpreendeu tudo e todos ao anunciar a saída do clube, apenas dois dias depois de sagrar-se campeão francês. Olivier Létang ainda estará a refazer-se do choque, mas já circula uma lista de candidatos ao banco da equipa de José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka e um dos preferidos é Leonardo Jardim