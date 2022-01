há 1 horas 08:38

Bruno Fernandes e... o dia das mentiras

O 'Mirror' dava conta no fim-de-semana que Bruno Fernandes estava insatisfeito no Manchester United e ponderava uma ida para o Barcelona, mas o internacional português rapidamente desmentiu o rumor: "E eu que pensava que tínhamos mudado de ano há poucos dias e afinal já vamos no 1 de abril. Ou será mais uma vez só péssimo jornalismo?", escreveu no comentário de uma publicação