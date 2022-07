há 12 min 08:40

Galatasaray confirma negociações com o FC Porto por Sérgio Oliveira

O Galatasaray confirmou que está em negociações com o FC Porto para a contratação do futebolista internacional português Sérgio Oliveira, médio de 30 anos. "Foram iniciadas negociações oficiais com o FC Porto para a transferência do futebolista profissional Sérgio Oliveira para o nosso clube", lê-se numa nota divulgada pelo Galatasaray.