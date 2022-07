há 45 min 08:37

Enzo Fernández junta-se ao plantel do Benfica no Algarve



Getty Images

Enzo Fernández, tudo indica, só vai juntar-se ao plantel do Benfica no Algarve, depois do estágio que decorre em St. George’s Park. Os encarnados vão defrontar o Nice (dia 15) e o Fulham (17), ambos os jogos no Troféu do Algarve.