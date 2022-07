há 1 horas 07:56

Eintracht aperta Weigl





O futuro de Weigl continua em aberto, numa altura em que continua a ser cobiçado por vários pretendentes, sendo um deles o Eintracht Frankfurt. O emblema alemão não desiste do médio, depois de já ter feito uma primeira abordagem, e estará em contacto com a SAD encarnada para tentar negociar o passe do internacional alemão, de 26 anos. Mas há mais: também em Itália há apreciadores das qualidades do camisola 28 das águias. De acordo com o ‘Sport Bild’, também o Milan ter-se-á mostrado interessado em Weigl.