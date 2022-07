há 2 horas 08:37

Gallardo diz que futuro de Enzo Fernández "não está claro"

Com a eliminação do River Plate da Taça Libertadores 'aos pés' do Vélez Sarsfield, o médio Enzo Fernández ficou com as portas abertas para deixar Buenos Aires e viajar até Lisboa para reforçar o Benfica antes do arranque da nova época desportiva. Contudo, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro desta quinta-feira, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, revelou que o futuro do médio não está totalmente definido, ao contrário do companheiro de equipa que hoje cumpriu o seu último jogo pelos millonarios.