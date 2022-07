há 23 min 08:11

Trincão avança: conversas entre Sporting e Barcelona ganham impulso





As negociações entre Sporting e Barcelona pelo empréstimo de Trincão avançaram e, à partida, é possível que o processo fique desbloqueado na próxima semana, apurou Record. O salário do jogador – em torno de 1,2 milhões de euros líquidos por ano – já não é problema e será repartido pelos clubes, com os leões a assegurarem a maior fatia do bolo. Debate-se, agora, a opção de compra, sendo que a SAD admite, no final da cedência, comprar o extremo, desde que por menos dos 20 milhões exigidos pelos catalães.