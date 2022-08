há 1 horas 08:20

Kovacevic é desejo antigo de Schmidt



DR

O guarda-redes Vladan Kovacevic é o preferido de Roger Schmidt e o interesse do técnico no jogador bósnio é antigo. Ao que Record apurou, o treinador já pretendia contratar Kovacevic quando ainda orientava os holandeses do PSV, clube que deixou no final da última época para assumir o banco do Benfica.