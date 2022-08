há 2 min 09:09

Jornalista brasileiro avançam proposta de Sporting e FC Porto por Igor Gomes



Reuters

O jornalista brasileiro Jorge Nicola adianta que Sporting e FC Porto terão apresentado propostas ao empresário Giuliano Bertolucci para contratar o médio ofensivo Igor Gomes, atualmente vinculado ao São Paulo.



De acordo com o referido repórter, a ideia dos dois clubes portugueses é a mesma, passando por garantir o concurso do jogador de 23 anos para a próxima temporada a custo zero, já que este tem vínculo até março de 2023 e pode a partir de outubro assinar já um pré-acordo com qualquer outra equipa. Além dos dois rivais lusos, também o Nottingham Forest terá também apresentado uma proposta nos mesmos moldes.



Fora de hipótese estará a possibilidade de continuar no São Paulo, já que as exigências contratuais do jogador estão bem longe daquilo que o tricolor estará disposto a dar. Até o próprio jogador estará bastante inclinado para deixar o futebol brasileiro e mudar-se para a Europa, pelo que é provável uma mudança para breve.