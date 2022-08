há 6 min 08:38

Monza pode ceder Camará ao B SAD

O B SAD está perto de garantir a contratação de Ronaldo Camará. O médio formado no Benfica poderá reforçar a equipa de Nandinho por empréstimo do Monza. As negociações estão perto de ficar concluídas e, para já, há a intenção da cedência por uma temporada com os salários a serem pagos pelo emblema italiano.