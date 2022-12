há 53 min 08:34

Berke Ozer volta à Turquia para reforçar Galatasaray





O guarda-redes Berke Ozer, reforço do Portimonense no início da época – a fim de colmatar a saída de Samuel Portugal (ingressou no FC Porto) –, deverá voltar à Turquia em breve, para representar o Galatasaray, por empréstimo com opção de compra. O turco tem contrato com os algarvios até 2026 e esteve ligado nos últimos anos ao Fenerbahçe, o maior rival do Galatasaray.