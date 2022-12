há 36 min 08:29

Vítor Pereira gera receio no Flamengo



Reuters

O casamento entre o Flamengo e Vítor Pereira começou com alguns entraves. Dias depois de ser oficializado como novo técnico do clube, os jogadores do Mengão terão entrado em contacto com os do plantel do Corinthians (antigo clube do treinador português) para perceber como era a relação do grupo com o técnico, mas parece que não gostaram muito do que ouviram. Saiba mais aqui.