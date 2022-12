há 1 horas 08:24

Vasco da Gama faz sondagem por Helton Leite



Ricardo Nascimento

A Globo adianta que o Vasco da Gama terá sondado o Benfica no sentido de saber as eventuais condições para uma transferência de Helton Leite. De acordo com a emissora brasileira, a direção vascaína, por intermédio da 777 Partners - empresa que detém 70% da Sociedade Anónima do Futebol do clube - pediu informações aos encarnados sobre a situação do guardião. Saiba mais aqui.