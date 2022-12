há 43 min 07:42

Real Madrid aponta a Jude Bellingham



Reuters

O jornal 'As' escreve que o Real Madrid, depois de ter garantido o promissor Endrick, do Palmeiras, começa a preparar o futuro a médio prazo. Os obetivos que se seguem são Jude Bellingham, jovem extremo inglês do Borussia Dortmund, para 2023, e Erling Haaland, avançado do Manchester City, num futuro mais longínquo.