Blind a caminho do Bayern Munique

Daley Blind vai assinar contrato com o Bayern Munique ainda hoje, segundo Fabrizio Romano. O jornalista dá ainda conta de que o internacional holandês, que está sem clube após ter rescindido com o Ajax em dezembro último, recusou propostas de clubes espanhóis e belgas para rumar aos bávaros.





