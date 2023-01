há 59 min 08:19

Enzo Fernández volta a ser opção



Getty Images

Enzo Fernández, tal como Record havia anunciado, estava sob alçada disciplinar e ficou de fora das opções de Roger Schmidt para o encontro com o Portimonense, mas o castigo do médio chegou ao fim. O anúncio foi feito por Roger Schmidt, no final do encontro com os algarvios, quando deu conta que hoje já voltará a contar com o jogador no treino.