há 46 min 08:56

Juan Nazarit reforça Académica

Juan Nazarit é reforço da Académica. Ao que Record apurou, o atacante, de 19 anos, já chegou a acordo com os estudantes, tendo participado inclusive no treino desta quarta-feira, de preparação do encontro de domingo, frente ao Fontinhas. O colombiano chegou a Portugal no ano passado, tendo representado a equipa de sub-23 do Estoril e o Lusitânia dos Açores, antes desta mudança para Coimbra.