há 57 min 08:22

Asensio tem proposta para renovar com o Real Madrid até 2027

Nos últimos dias, a imprensa espanhola tem vindo a associar Marco Asensio ao Barcelona, dada a boa relação de Jorge Mendes, empresário do jogador do Real Madrid, com Joan Laporta. No entanto, o clube da capital espanhola pretende renovar com o extremo, de acordo com Alberto Pereiro, jornalista da 'Radioestadio Noche': "Asensio tem uma proposta de renovação do Real Madrid até 2027."