há 41 min 08:16

Felippe Cardoso prestes a assinar com o Casa Pia

O extremo Felippe Cardoso, que recentemente rescindiu com o Santos, do Brasil, pode fechar hoje o acordo com o Casa Pia. O jogador de 24 anos, que nas duas últimas épocas esteve cedido ao Vegalta Sendai, do Japão, deve assinar um contrato com os gansos para as próximas três épocas e meia.