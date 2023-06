há 21 min 08:25

Kennyd vai custar 600 mil euros ao FC Porto



DR

Kennyd, avançado brasileiro, de 19 anos, oriundo do Goiás, é reforço do FC Porto e vai jogar na equipa B. Chega à Invicta por empréstimo, mas com opção de compra obrigatória a ser exercida no final da próxima época. A notícia foi avançada pelo ‘Globoesporte’ e confirmada por Record. Segundo apurámos junto de fonte próxima ao processo, custará 600 mil euros. Leia mais aqui.