O jornalista Rudy Galetti avança que o Real Madrid está atento à situação de Sadio Mané. O internacional senegalês não teve um início feliz no Bayern Munique e, segundo a mesma fonte, os bávaros estão à procura de um valor a rondar os 25 a 30 milhões de euros para o libertar.

#RealMadrid are evaluating the situation of Sadio #Mane, as possible reinforcement in the summer transfer session. #RMCF ??



The left-winger has a contract with #BayernMunich expiring in 2025.



The price tag set by the club is at around €25/30m. ?? pic.twitter.com/qiMsC5fxvG