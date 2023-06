há 1 horas 08:59

Ricardo Soares é o novo treinador do Beijing Guoan





O português Ricardo Soares é o novo treinador do Beijing Guoan, atual oitavo classificado do campeonato chinês, com o técnico a partir para a segunda experiência no estrangeiro. Num comunicado, a direção do Beijing Guoan manifestou-se confiante de que o ex-treinador do Estoril pode "elevar o nível do clube (...) e levar a equipa a bons resultados nesta temporada".