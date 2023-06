Chelsea vai voltar à carga por Moisés Caicedo

O Chelsea vai regressar às negociações com o Brighton pela contratação de Moisés Caicedo, segundo avança o jornalista Fabrizio Romano. De acordo com a mesma informação, as conversas entre as partes irão iniciar-se nas próximas horas e, ao que tudo indica, o grande entrava será mesmo um entendimento com o clube, já que Caicedo está mais do que disponível em rumar aos blues.





EXCLUSIVE: Chelsea are set to open talks with Brighton for Moisés Caicedo as negotiations between clubs starting within 24/48h. #CFC



Personal terms, not as issue — now Chelsea prepared to ‘attack’ the deal.



Never easy or fast negotiations with Brighton. Chelsea, on it. pic.twitter.com/7v9cPjVYyS