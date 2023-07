há 15 min 10:07

Bayern envia emissários a Londres para negociar Harry Kane



Reuters

O jornal alemão 'Bild' avança que dirigentes do Bayern Munique tiveram uma reunião em Londres com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, no sentido de o convencer a vender o passe de Harry Kane. No entanto, ao que parece o líder dos spurs mantém-se irredudível: 100 milhões ou nada feito.