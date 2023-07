Roma vai insistir na contratação de Renato Sanches nos próximos dias

O jornalista Fabrizio Romano avança este sábado que a Roma, equipa orientada pelo português José Mourinho, vai intensificar as negociações com o PSG tendo em perspetiva a contratação de Renato Sanches.

De acordo com a mesma fonte, o novo treinador do PSG, Luis Enrique, ainda não tomou uma decisão sobre o futuro do médio internacional português.





AS Roma are planning to insist in the next days for Renato Sanches ?



There’s still no final decision made on PSG side, he’s with Luis Enrique squad and so part of project — no intention to negotiate loan move as of now.



It’s up to PSG. To be discussed again in the next days. pic.twitter.com/K261FqYXdr