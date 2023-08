Acordo do Benfica com o PSG por Gonçalo Ramos está muito perto

O jornalista Fabrizio Romano avançou com mais dados sobre a situação de Gonçalo Ramos: "Benfica e Paris Saint-Germain estão finalmente a resolver as questões relativas às condições de pagamento".



Paris Saint-Germain and Benfica are finally resolving issues on payment terms/Financial Fair Play for Gonçalo Ramos deal



Both sides expect deal to be sealed very soon as €80m package has been already agreed days ago. pic.twitter.com/b30eodDNDu