Roma pode fechar hoje contratação de Lukaku

A Roma pode fechar hoje a contratação de Romelu Lukaku, segundo avança o jornalista italiano, Fabrizio Romano. O avançado belga chega emprestado pelo Chelsea, mediante o pagamento de uma taxa de cedência de 5 milhões de euros, com a equipa treinada por José Mourinho a suportar ainda a totalidade do salário do jogador. Não há opção de compra.







AS Roma want Romelu Lukaku deal to be done by today #ASRoma



Negotiations took place also on Sunday night with Chelsea and player side after €5m loan fee proposal. Roma are really pushing to get it sealed.



No mandatory buy clause included in the deal. pic.twitter.com/k8xpGE3zeB