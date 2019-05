8h32: Depois de garantir, do, o jornal 'As' escreve que ovai centrar agoras as suas atenções no mercado interno. E debaixo de olho tem, (), o português),),), entre outros.8h29: O defesa central senegalês do, terá sido oferecido pelos seus empresários ao, segundo o site 'myNapoli.it'. A eventual saída de Sergio Ramos dos merengues podia abrir-lhe a porta; o passe custa 90 milhões de euros.8h23: Finda a Liga Europa, que oganhou e ondefoi decisivo, ao marcar dois golos, o jornal 'As' escreve que o dia de hoje será decisivo no que diz respeito à transferência do belga para o, pois o clube espanhol vai oficializar a proposta junto dos blues nas próximas horas.8h: O jornal italiano 'Tuttosport' noticia esta quinta-feira que o AC Milan está interessado em Sérgio Conceição para suceder a Gennaro Gattuso no comando técnico rossonero- Opor, uma das suas principais joias, que está na mira do, mas o facto de o clube se encontrar envolvido num processo eleitoral faz com que neste momento não esteja disponível para negociar., defesa-direito de 22 anos doque está referenciado pelo, encontra-sepelos alemães do- Cedido até ao final da época,já não vai regressar aoe a grande dúvida é se irá prosseguir a carreira na, onde alinhou os últimos seis meses, ou no, que subiu à Serie A.- Os últimos dias denoforam tumultuosos, e odo seu passe como estava previsto. Desta forma, o internacional sub-21 português terá de encontrar um novo clube nas próximas semanas, ou apresentar-se no final do mês em Alcochete, onde terá poucas possibilidades de permanecer.já sabe que vai representar oe está ansioso para abraçar o novo desafio. O acordo entre os leões e oestá fechado. A transferência ainda não foi oficializada porque falta definir os jogadores que podem transitar de Alvalade para os azuis no âmbito do negócio.- O, que recentemente se sagrou campeão da Arábia Saudita,relativo à contratação de. A formação comandada porfez quarta-feira o último jogo antes das férias, pelo que agora irá centrar atenções nas questões de mercado.- Oque está a ser pedido pelopor. O emblema grego exige 8 milhões de euros, algo que as águias não estão inclinadas a pagar pelo internacional helénico.- O empréstimo deaochegou ao fim e agoradecidir se aciona a opção de compra pelo lateral-direito ou se devolve o jogador ao. Se o clube italiano optar por não pagar os 4,5 milhões de euros para ficar com o jogador de 21 anos, este ficará nas mãos de Lage, havendo a hipótese de integrar a pré-época das águias.vai ter oportunidade de mostrar-se ae, sabe, este factopor um lateral-direito.está interessado em sair do Barcelona, mas o gurada-redes do Barcelona pretende continuar num, o que deixaria de lado o interesse de vir para o- O, extremo argentino. A informação foi avançada pelo jornal ‘AS’, de Espanha. O, segundo a mesma fonte, também está de olho no futebolista., polivalente médio criativo do, de 21 anos,dopara atacar no caso de algum dos habituais titulares das águias – do meio-campo para a frente – vir a deixar a Luz este verão.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mercado de transferências.