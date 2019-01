Mercado ao minuto: Ramsey mais perto da Juventus com proposta milionária em cima da mesa

10h05 - Oestará à procura de encontrar novo clube para, defesa contratado aoem 2015, noticia a 'Marca'. O brasileiro não se impôs em Espanha e tem mais 18 meses de contrato com o Valencia, clube que procura libertar-se de um ativo que custará cerca de cinco milhões em salários e outras verbas até final de contrato.9h57 - O Boca Juniors anunciou a contratação de Gustavo Alfaro como novo treinador, após a saída de Barros Schelotto para o comando técnico dos LA Galaxy 9h43 -aponta ae apara colmatar a saída de, cedido até final da temporada à, segundo a imprensa espanhola desta quinta-feira.9h06: Aestá na frente da corrida por, que está de saída do Arsenal. Segundo o Tuttosport, o clube italiano, onde alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, tem já uma proposta pronta de 8 milhões de euros/temporada para o galês.8h45: Pouco utilizado no, o avançado inglês, de 36 anos, pode juntar-se a Candeias no8h25: Oanunciou a contratação de, defesa argentino do Boca, de 25 anos, até 30 de junho de 2023.8h10: Omanifestou interesse em, avançado de 21 anos, que custou 41M€ aono verão. De acordo com a imprensa espanhola, o brasileiro recusou os toffees.não vai ser jogador dono mercado de inverno e, para ficar em Portugal, a única alternativa ainda em aberto é o Benfica . Ao queapurou, o Shakhtar Donetsk entrou em cena e está muito interessado no criativo do Al Ain- O internacional sub-20 por Portugal,, está muito perto de ser confirmado como o terceiro reforço para Marcel Keizer no mercado de inverno, após a contratação de Luiz Phellype (ex-Paços Ferreira) e do regresso ‘a casa’ de Francisco Geraldes. Deverá estar em Alvalade na próxima semana Stefano Sturaro não vai chegar a vestir a camisola do Sporting . A decisão está tomada pela SAD e, sabe Record, já foi comunicada ao jogador, segundo foi possível apurar junto de uma fonte próxima do processo.- Após três épocas no, o avançado colombiano, que já passou pelo Sp. Braga, mudou-se para os mexicanos do, atacante de 18 anos do, é disputado por, que já terá apresentado uma proposta de 22M€. O clube londrino exige cerca de 45M€.- Atualmente no, o antigo lateral-esquerdo do Sporting, de 28 anos, deve rumar nas próximas horas àa título de empréstimo.Bom dia! Fique a par de tudo o que se passa em mais um dia de mercado de transferências de inverno!