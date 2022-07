há 13 min 08:25

André Almeida é para avançar: salto para o FC Porto em vista

André Almeida é o nome que está em cima da mesa da SAD do FC Porto para colmatar a recente saída de Vitinha para o Paris Saint-Germain. De acordo com as informações apuradas por Record, o negócio é mesmo para avançar, tendo já recebido o aval de Sérgio Conceição, que é um apreciador das qualidades do médio do V. Guimarães