8h45 - Irritado com a falta de reforços, Marcelo Gallardo pondera deixar o River Plate, de acordo com a Radio La Red.





8h30 -é o homem do momento no que a defesas diz respeito. O jogador austríaco doe, que termina contrato no final da época, não aceitou renovar o contrato com a formação bávara e soaram os alertas por toda a Europa, pois além de ser um dos melhores da sua posição, a perspetiva de assinar com um jogador da sua qualidade a custo zero, ainda para mais num ano de crise financeira, é uma hipótese que seduz qualquer clube 8h07 - O FC Porto está perto de assegurar a contratação depara... 2021/22. O processo negocial entre os dragões e o Grémio acelerou nos últimos dias, até porque a pressão por parte do Zenit é também ela cada vez maior, com uma oferta de 20 milhões de euros para afastar o extremo de Portugal. Ainda assim, a vontade do jogador e a abertura demonstrada pelo Grémio para negociar parecem estar a jogar a favor do emblema portista.8h06 - Otem insistido junto dos responsáveis dopara estes libertarem, de forma a que o médio conclua a temporada no emblema espanhol, mas até agora sem sucesso. Os monegascos não estão interessados em deixar sair o médio , que foi emprestado pelo Benfica no início da temporada, mesmo que o Valencia compense financeiramente o Monaco, equipa que pagou dois milhões de euros pelo empréstimo.8h05 - Em cima da mesa de Tiago Pinto, novo diretor da Roma, está também o processo de. Após o confronto com o treinador Paulo Fonseca, o avançado passou a treinar à parte do grupo e pode estar de saída. O agente do bósnio, Tullio Tinti, já procura uma solução até ao fecho do mercado.8h01 -médio do FC Porto, não vai mudar-se para os. De acordo com as informações recolhidas por Record, o brasileiro nem quis ouvir a proposta dos canadianos – dispostos a pagar 1,6 M€ de salário anual e 4,6 M€ em prémio de assinatura –, isto no seguimento do interesse avançado pela SIC e confirmado ontem pelo próprio site da liga americana8h00 - Apesar de ter vencido (4-3) o Spezia, na última jornada do campeonato, e seguir em 3º na prova,continua com o lugar em risco no comando técnico da Roma. De acordo com a imprensa italiana, o duelo com o Verona, no próximo domingo, pode ser um derradeiro teste para o treinador português. O ‘Calciomercato’ avança mesmo que, campeão pelo Milan e Juventus, já terá um princípio de acordo com a direção do clube da capital.Bom dia!