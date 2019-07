Agente de Dybala em Inglaterra para negociar com o Man. United

Paulo Dybala está mais perto de sair da Juventus. Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o empresário do jogador está em Inglaterra a negociar com os responsáveis do Manchester United, com vista à transferência, que já há alguns dias tem sido rumorada Se o acordo entre o jogador e os dirigentes dos red devils for consumado, diz a mesma fonte, a equipa de Turim deve libertar o argentino e o belga Romélu Lukaku pode entrar no negócio, seguindo o caminho inverso e juntando-se a Cristiano Ronaldo e João Cancelo.O Manchester United mantém-se assim ativo no mercado. Como é sabido, os ingleses também estão interessados na contratação de Bruno Fernandes , médio do Sporting.