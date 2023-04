«Acusação falsa e difamatória»: Benfica nega agressão de Chema a Ricardo Costa no dérbi de andebol

O Benfica negou este domingo, em comunicado oficial, que Chema Rodríguez tenha agredido Ricardo Costa no final do dérbi de andebol frente ao Sporting , frisando ainda que a acusação dos leões é "falsa e difamatória".Recorde-se que o final do encontro, que terminou com vitória dos leões, ficou ainda marcado por alguns focos de tensão. Três pessoas acabaram detidas."O Sport Lisboa e Benfica esclarece que o seu treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez, em momento algum agrediu o técnico do Sporting, Ricardo Costa, no final do dérbi de sábado, dia 8 de abril, no Pavilhão n.º 2 da Luz.É por isso falsa e difamatória a acusação feita pelo Sporting Clube de Portugal no seu comunicado.O Sport Lisboa e Benfica não pode permitir que, com acusações falsas, se tentem desviar as atenções do comportamento antidesportivo e provocador da equipa do Sporting e do seu treinador Ricardo Costa na parte final do encontro. E que originaram a indignação de Chema Rodríguez.O Sport Lisboa e Benfica recusa igualmente a propaganda hipócrita do Sporting quando fala de valores e respeito, esquecendo-se que ainda há poucas semanas teve um capitão de equipa condenado por, premeditadamente, ir ao balneário adversário agredir um jogador do Benfica.Na altura, não se ouviram os arautos da moral tecer qualquer comentário".