APCVD investiga casos no dérbi de andebol entre Benfica e Sporting

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou, esta terça-feira, que irá investigar os incidentes do dérbi de andebol entre Benfica e Sporting (30-34) , do passado sábado, que terminou com uma discussão entre Chema Rodríguez e Ricardo Costa e com uma agressão a Salvador Salvador, capitão dos leões. Além disso, três pessoas acabaram detidas."Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a incidentes no jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal de Andebol, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes. Resultando indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", pode ler-se no comunicado.Os casos, refira-se, já estão no Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal (FAP).