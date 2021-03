Rui Silva, o "super-herói" Quintana e um sonho de criança: «Nem eu próprio tenho noção...»

Autor do golo decisivo a dois segundos do fim do jogo com a França e que colocou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Rui Silva confessou esta manhã que ainda não caiu em si. À conversa com a Rádio Comercial, o jogador português não escondeu a emoção do feito conquistado.





"Nem eu próprio tenho noção do que conquistámos. Falamos de um sonho de criança, que todos os atletas sonham porque é o patamar mais alto. E falamos numa situação dificil, que o andebol e o desporto português têm vividio nas últimas semanas que nos afetou muito [morte de Alfredo Quintana]. Podermos dedicar esta vitória a quem mais merecia é realmente especial", afirmou já dentro do avião antes da Seleção Nacional rumar a Portugal de novo.Rui Silva falou ainda da homenagem que fez ao malogrado guarda-redes português com uma tatuagem : "Está na pele porque é a homenagem que encontrei que se podia identificar mais com ele. Na pele mostra o que ele era, o monstro que ele era - na baliza não passava nada! - e como pessoas, um super-herói, era uma pessoa incrível e tenho a certeza que assim o levarei para o resto da vida".