Amigo conta como 60 cêntimos o salvaram do trágico acidente que matou Kelvin Kiptum

Collins Kipkemboi, amigo de Kelvin Kiptum, contou, ao portal 'Nation.Africa', como 100 shillings (cerca de 60 cêntimos) o salvaram do acidente de viação que matou o recordista mundial da maratona e o seu treinador no domingo.Segundo o jovem, de apenas 19 anos, o plano inicial era que este viajasse com Kiptum para a cidade de Eldoret, onde iam ver o encontro da Premier League entre Aston Villa e Manchester United. No entanto, Kipkemboi, que tinha ido à missa antes, precisou de esperar mais de cinco horas naquele local pelos 100 shillings - oferecidos pelo padre -, de tal forma que Kiptum, com pressa para iniciar a viagem, acabou por transferir dinheiro por MPesa [o equivalente ao MBWay] para o amigo.Depois de receber a quantia em questão e enquanto se preparava para a viagem, Kipkemboi recebeu uma mensagem de Kiptum onde este último lhe pediu para, afinal, não viajar com ambos e esperar noutro sítio. Momentos depois, o jovem recebeu uma chamada do irmão, que o informou da trágica notícia.Refira-se que, esta quarta-feira, a polícia queniana confirmou a detenção dos quatro homens que visitaram a casa de Kelvin Kiptum quatro dias antes da morte deste e que, na altura, recusaram identificar-se.