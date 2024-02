Polícia do Quénia detém três homens na sequência da morte de Kelvin Kiptum

As imagens do acidente que vitimou Kelvin Kiptum



A polícia queniana confirmou, esta quarta-feira, a detenção de três dos quatro homens que visitaram a casa de Kelvin Kiptum quatro dias antes de o recordista mundial da maratona. Os indivíduos foram detidos em Elgeyo Marakwet, cidade natal do atleta, e foram depois levados para Iten, a pouco mais de 50 quilómetros de distância, para serem interrogados.De acordo com a imprensa internacional, os detetives pretendem interrogar os três homens para determinar a natureza da sua visita à casa de Kiptum,, que não se quis identificar. "Algumas pessoas vieram cá a casa há uns tempo à procura do Kiptum e não se quiseram identificar. Pedi-lhes identificação, mas eles preferiram sair. Era um grupo de quatro pessoas...", afirmou Samson Cheruiyot.Recorde-se que Kelvin Kiptum, um dos valores emergentes do atletismo mundial, morreu este domingo vítima de um acidente de viação. O treinador do corredor também faleceu.