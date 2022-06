FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 14:15

Ivan Almeida denuncia comentários racistas após 3.º jogo da final



José Gageiro/Movephoto

Ivan Almeida denunciou ter sido alvo de comentários racistas no Dragão Arena no jogo 3 da final do playoff, na quinta-feira. Nas redes sociais, e em resposta a uma publicação de um amigo que expunha a situação sucedida no jogo com o FC Porto, o basquetebolista do Benfica criticou também o silêncio dos dois clubes e da federação.





"Os que calaram perante isto, e já passaram isto por baixo do tapete como poeira, também contribuem para o racismo. Nem a Federação de Basquetebol nem o meu clube Benfica e nem o FC Porto se pronunciaram sobre o sucedido no Dragão Caixa. ("Preto, macaco volta para a tua terra.") O silêncio também é racismo. E sei que vem para aqui muita gente dizer para mostrar dentro do campo, para não ligar, que as pessoas são estúpidas e que outras não sabem o que dizem. Outros vão dizer não há racismo em Portugal e que me estou a fazer de vítima. Digo-vos também que por baixo deste atleta profissional africano tem um ser humano como todos", referiu o jogador das águias.