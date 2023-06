Benfica-Sporting, em direto

há 42 min 18:14

Lance que deu vitória ao Benfica deixou Sporting "indignado" com arbitragem

O lance que deu a vitória aos Benfica em cima da buzina (85-84) deixou o Sporting "indignado" com a equipa de arbitragem do jogo 1 da final do playoff da Liga Betclic.



"Como clube, ficámos indignados pela forma como tudo se passou. Independentemente de ser só um jogo, a verdade é que o último lance, que ditou o resultado, é obtido de forma ilegal. Há algo que me faz muita confusão que é perceber como é que três árbitros internacionais, um deles da EuroLeague e outro da Basketball Champions League, não conseguem avaliar uma jogada relacionada com a regra mais básica da modalidade, que são os passos, sendo que um deles estava a quatro ou cinco metros. Só podemos dar dois apoios e o [Aaron] Broussard deu três. É mais do mesmo. Se eu e o clube estamos indignados, eles [jogadores do Sporting] muito mais porque é o suor, o trabalho e o empenho deles, tudo o que colocaram no jogo, que foi posto em causa", referiu Nuno Baião, coordenador do basquetebol dos leões, à Sporting TV.