Norberto Alves critica Sporting: «Foram para casa ver imagens em slow motion para mandar bicadas»

Após a derrota frente ao Sporting (87-93) , no jogo 2 da final do playoff da Liga Betclic, Norberto Alves considerou terem existido "alguns fatores que condicionaram" o Benfica e lamentou a falta de consistência dos seus jogadores."Houve alguns fatores que nos condicionaram. Os dois postes tiveram quatro faltas muito cedo, falhámos muitos lançamentos de três pontos e em momentos críticos cometemos alguns turnovers pouco justificáveis. Temos de ser mais consistentes", referiu o treinador das águias, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.Norberto Alves recordou depois o cesto de Broussard, que deu o triunfo ao Benfica no jogo 1 e que gerou protestos da parte do Sporting "Damos os parabéns ao Sporting. Podia estar aqui a falar de lances do jogo, mas não faz sentido. No domingo o jogo acabou com um lance que ninguém contesta e agora toda a gente diz que o jogador fez passos. Vocês estiveram cá, viram alguém contestar? Foram para casa ver imagens em slow motion para mandar umas bicadas e ter benefício das arbitragens", atirou.