Antigo jogador dos Chicago Bulls critica primeiros episódios de 'The Last Dance'

O documentário 'The Last Dance' sobre o último dos seis títulos da NBA dos Chicago Bulls, liderados por Michael Jordan, tem dado muito que falar. As histórias dos primeiro e segundo episódios deixaram as estrelas da NBA ainda mais rendidas ao mítico camisola 23, mas até agora o documentário parece não agradar a todos, sobretudo a alguns dos antigos colegas de Jordan.

O croata Toni Kukoc, que chegou aos Bulls em 1993 e conquistou os últimos três títulos (1996, 1997 e 1998), veio a público criticar o conteúdo até agora apresentado e espera que os capítulos seguintes sejam diferentes.





"O importante é que os próximos episódios se centrem nos êxitos que conseguimos, não em apontar culpados ou encontrar respostas para o facto de não ganharmos 8 ou 10 campeonatos. As pessoas foram felizes e não estavam desgostosas por isso. Espero que os próximos capítulos se centrem mais na parte triunfal da última dança", afirmou o antigo extremo/poste em entrevista à NBC.Kukoc deixou o clube em 2000, jogou nos Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks antes de terminar a carreira, em 2006, nos Milwaukee Bucks. Atualmente continua ligado aos Bulls como conselheiro do proprietário Jerry Reinsdorf e defende o antigo diretor-geral Jerry Krause, que faleceu em 2017 e na série é apontado pela maioria dos antigos craques da equipa como o principal responsável pelo fim da 'dinastia'."Foi o diretor-geral de uma equipa que ganhou seis anéis. Digam-me cinco pessoas que tenham conseguido o mesmo no Mundo, seja em que desporto for", questionou o antigo basquetebolista croata.