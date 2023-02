Da marca de tequilla às ações do Liverpool: LeBron James não é só o 'rei' dos pontos na NBA

No dia em que se tornou no melhor marcador da história da NBA - ao ultrapassar um registo que pertencia a Kareem Abdul-Jabbar -, engane-se quem pense que LeBron James só brilha dentro da quadra. O norte-americano é detentor de um olho para o negócio fora do comum, algo que, de resto, fez com que fosse o primeiro jogador da história da NBA no ativo a atingir o estatuto de bilionário . Ora, o 'AS' revela, esta quarta-feira, alguns dos bens mais preciosos do craque dos Lakers no mundo empresarial.Em primeiro lugar, LeBron é um dos principais investidores da Spring Hill Company, um negócio que une três empresas: a Robot Company, uma agência de marketing; a Spring Hill Entertainment, uma companhia de desenvolvimento e produção de entretenimento, e a loja Uninterrupted, uma "marca de roupa para atletas", tal como o próprio descreve. Na mesma linha, tem uma pequena participação na Beachbody, empresa de fitness sediada na Califórnia.Além disso, James está associado à FSG (Fenway Sports Group), uma empresa que é acionista em vários clubes de diversas modalidades. O norte-americano tem ações do Liverpool, por exemplo, assim como dos Boston Red Sox, de beisebol, ou dos Pittsburgh Penguins, da NHL.Para além de tudo isto, 'King' James quis deixar a sua marca na indústria alimentar. Em 2012, pagou pouco menos de um milhão de dólares por 10 por cento da Pizza Blaze, empresa que, desde então, tem um valor estimado de 30 milhões. De resto, a marca de tequilla que patrocina, a Lobos 1707, já chegou ao Dubai.A juntar a tudo isto, e ao lado de Arnold Schwarzenegger, LeBron criou a Ladder, uma empresa de nutrição desportiva, que vende, entre outros, vários suplementos.