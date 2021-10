Michael Jordan apela à vacinação contra a Covid-19: «Ficaremos bem quando toda a gente o fizer»

A vacinação contra a Covid-19 tem sido um dos tópicos mais discutidos nos Estados Unidos e na NBA. Vários jogadores já manifestaram não quererem ser inoculados, como são os casos de Andrew Wiggins ou Kyrie Irving. Por sua vez, Michael Jordan, antiga estrela maior da NBA incentivou à vacinação, frisando ser um "crente na ciência".





"Estou totalmente de acordo com a liga. Acho que todos o sabem, já falei sobre as vacinas. Acredito firmemente na ciência e espero que todos cumpram aquilo que está definido nas regras. Ficaremos bem quando toda a gente o fizer. Ações valem mais que palavras. Posso dizer muitas coisas diferentes, mas as minhas ações é que fazem a diferença", disse 'Air' ao 'Today Show' da NBC.Segundo a NBA, a oito dias do início da temporada, estão vacinados 95% dos jogadores que deverão entrar em competição.Recorde-se que LeBron James, outra das figuras da modalidade, também já foi inoculado, mas preferiu não incentivar a restante comunidade a fazê-lo , dizendo que é uma "decisão de cada um".