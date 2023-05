Arranca o Giro'2023: siga o prólogo ao minuto

há 2 horas 09:37

O percurso deste ano





Os quilómetros de contrarrelógio aumentaram substancialmente em relação a 2022. Este ano serão 70, divididos em três etapas: 1ª (19,6), 9ª (33,6) e 20ª (18,6). Mas uma corrida de três semanas não se faz apenas de contrarrelógios...



No geral, o percurso deste ano contempla, além das três tiradas da luta contra o cronometro, oito etapas para velocistas, sete de montanha, com outros tantos finais em alto (incluindo o último contrarrelógio, que termina no Monte Lussari), e ainda quatro tiradas complicadas, onde não se ganha o Giro, mas onde se pode perdê-lo. Ao todo serão 3.448,6 km com um desnível de 51.300 metros.



Este ano, a única incursão fora do território italiano acontece à 13ª etapa, quando o pelotão der um saltinho até à Suíça para uma etapa de alta montanha que chegará quase aos 2.500 metros de altitude.

Haverá, de resto, seis etapas a superarem os 200 km, duas delas quase a chegarem aos 220.